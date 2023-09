Diretoria da Festa de Nazaré e Equatorial Pará realizam assinatura de patrocínio do Círio Musical 2023

No evento também serão detalhadas as novidades da programação e organização deste ano.

Nesta segunda-feira, 11, a Equatorial Pará e a Diretoria da Festa de Nazaré realizarão a assinatura do patrocínio cultural da distribuidora de energia ao Círio Musical 2023, por meio da Lei Semear, do governo do estado. No evento, que ocorrerá no Centro Social de Nazaré, na Praça Santuário, às 18h, os organizadores da programação também vão detalhar as novidades que o público poderá acompanhar nas apresentações deste ano.

O Círio Musical é um evento cultural que integra o Círio de Nazaré. Neste ano, os shows ocorrerão de 8 a 21 de outubro, na Concha Acústica da Praça Santuário, a partir das 20h, com artistas locais e, também, do cenário nacional como as bandas católicas Anjos de Resgate e Rosas de Saron.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, a distribuidora já é uma parceira de muitos anos do Círio de Nazaré e do Círio Musical. Ela comenta sobre a importância de apoiar essa iniciativa cultural que, através da música, alcança milhares de paraenses e turistas anualmente.

“A Equatorial Pará é a maior patrocinadora de cultura do estado e, claro, vamos estar presentes tanto no Círio de Nazaré quanto no Círio Musical, que são manifestações artísticas e culturais que fazem parte da identidade do povo paraense. Patrocinar esses eventos significa fomentar a cultura, emprego e renda. Temos certeza que serão noites com shows inesquecíveis. E o melhor, totalmente gratuitos à população”, afirma Michelle Miranda.

A abertura, no dia 8 de outubro, será com a apresentação de Frei Gilson, sacerdote que movimenta as redes sociais com mais de 3 milhões de seguidores e possui canções como “Eu te Levantarei” e “Tu és o Centro”. Já o encerramento, no dia 21, será com o padre Francisco Cavalcante, que além de músico é o coordenador de comunicação do Santuário de Nazaré. Ele explica sobre a importância do Círio Musical.

“O Círio Musical é expressão valiosa da devoção a Nossa Senhora de Nazaré. A cada noite, músicos católicos embalam a quadra nazarena, semeando no coração dos devotos o amor da Mãe de Deus”, diz Padre Cavalcante.

Além de ser patrocinadora exclusiva do Círio Musical, a Equatorial Pará também patrocina o Círio de Nazaré 2023, que tem a realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré e Diretoria da Festa de Nazaré.

Confira a programação completa do Círio Musical 2023

08/10 – Frei Gilson

09/10 – Vida e Cruz e Ana Gabriela

10/10 – Anjos de Resgate

11/10 – Adoração e Vida

12/10 – Thiago Brado

13/10 – Eliana Ribeiro

14/10 – Missionário Shalom

15/10 – Suely Façanha e Ziza Fernandes

16/10 – Ministério Seráfico

17/10 – Rosa de Saron

18/10 – Tony Alyson

19/10 – Vida Reluz e Ministério M3

20/10 – Adriana Arydes

21/10 – Semente do Verbo e Padre Cavalcante

Serviço:

Assinatura do patrocínio do Círio Musical 2023

Quando: 11 de setembro

Onde: Centro Social de Nazaré, (viela Coimbra, 1-113 – Nazaré)

Hora: 18h

Foto: Divulgação