Diretoria da festa do círio fecha parceria com os clubes do Remo, Paysandu e Tuna sobre camisas oficiais

Nesta terça-feira (24) será oficializado uma parceria entre a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) com as diretorias do clube de futebol paraense por meio do projeto selo do círio. Será a primeira vez que os clubes do Remo, Paysandu e Tuna se junto para fazer parte do lançamento da camisa oficial com o selo, e principalmente com o objetivo de homenagear a Nossa Senhora de Nazaré em comemoração ao círio de 2021.

“Cada clube será responsável pelo design da sua camisa, sendo que elas carregarão o Selo do Círio para atestá-las como camisas oficiais da Festa de Nazaré”, esclarece Albano Martins, coordenador da DFN.

O Selo do Círio foi criado em 2017 com o objetivo de certificar produtos e serviços com a temática ciriana, garantindo qualidade, originalidade, exclusividade e compromisso com a preservação da cultura local.

As camisas estarão à venda nas lojas dos clubes a partir de setembro, de acordo com agenda de divulgação de cada clube.

Foto: Arquidiocese de Belém