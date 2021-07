Diretoria da Festa não confirma Círio presencial neste ano

A Diretoria da Festa de Nazaré, entidade que divide com a Arquidiocese de Belém a realização do Círio, não confirma que a festa, neste ano, será presencial. Ao menos não por enquanto. Um anúncio oficial só deve ser feito no dia 8 de agosto, como já havia sido divulgado.

Um veículo de comunicação local afirmava que “havia chances” de a festividade ser realizada neste ano de forma totalmente presencial. Citava uma fonte ligada à Diretoria da Festa e dados da situação epidemiológica da covid-19 no Pará.

Esse cenário ainda pode mudar e ainda depende como o estado ficará após o veraneio e avanços da campanha de vacinação. A Assessoria de Comunicação da Diretoria da Festa de Nazaré descarta quaisquer possibilidades antes de um anúncio público e oficial.

Em nota que já havia sido divulgada, a DFN havia informado que no “dia 08 de agosto, na Basílica Santuário, após a Santa Missa das 18h, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, os padres barnabitas e a Diretoria da Festa de Nazaré anunciarão ao público a Programação Oficial do Círio 2021. O anúncio será transmitido ao vivo pela TV Círio (canal no Youtube), pelas redes sociais da Basílica Santuário e pela TV Nazaré. Tanto no anúncio quanto na programação do Círio serão observadas com rigor as restrições sanitárias determinadas pelos órgãos oficiais de segurança e saúde”.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) foi acionada para comentar se um evento do porte do Círio de Nazaré tem condições de ser realizado neste ano, com a população paraense vacinada, na maior parte, apenas com a primeira dose. A Redação Integrada de O Liberal aguarda posicionamento.

Fonte: O Liberal