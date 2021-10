Diretoria da Mulher do Paysandu anuncia distribuição de absorventes e remédios na Curuzu

Ação começa a ocorrer a partir desta segunda-feira, dia 11, na volta da torcida bicolor ao estádio. Papão enfrenta o Botafogo-PB às 20h, pela 2ª rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro

A Diretoria da Mulher do Paysandu irá fornecer absorventes remédios para as torcedores nos banheiros femininos do Estádio da Curuzu. A ação irá começar nesta segunda-feira, dia 11, na partida contra o Botafogo-PB, pelo quadrangular da Série C do Brasileiro.

O anúncio veio através de uma públicação de Eveline Maia, integrante da diretoria. Através do Twitter, ela anunciou a ação e deixou também aberto para que sejam feitas doações dos itens.

– As torcedoras do Paysandu que estiverem hoje no estádio, terão a sua disposição absorventes e remédios em nossos banheiros femininos.

Eveline respondeu um anuncio do governador do Pará, Helder Barbalho, que anunciou a distribuição dos absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade e estudantes da rede pública.

O governo estadual toma à frente da ação após quatro dias do veto do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, distribuição gratuita de absorvente menstrual. A decisão dele foi bastante criticada.

Nesta segunda-feira, a bola rola para Paysandu e Botafogo-PB a partir das 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém.



Fonte Ge