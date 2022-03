Diretoria divulga programação de um Círio dentro da normalidade

Se não houver restrições em função da pandemia da covid-19, em outubro deste ano, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré será realizado com a grande procissão no dia 9 de outubro e, com o evento, todas as procissões que integram a programação da maior festa mariana do Ocidente. A informação foi divulgada ontem pela Diretoria da Festa de Nazaré – DFN.

Toda a programação da festividade está no site oficial do Círio de Nazaré. A festividade terá de volta inclusive a programação cultural do Círio Musical, com apresentações musicais ao vivo na concha acústica Capela Bom Pastor, na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nazaré. O Recírio na Praça Santuário também está definido para 8h do dia 24 de outubro de 2022.

Deste modo, estão mantidos a descida da Imagem Original do Glória na Basílica Santuário, Missa da Trasladação no Colégio Gentil, a Grande Procissão com saída da Catedral da Sé, na Cidade Velha, em Belém, no domingo, dia 9 de outubro. Nenhum evento da tradição ficou de fora. Contudo, a entidade também informou que realizará o que for possível à época de cada evento, o que não for permitido, a Diretoria adaptará como fez nos anos de 2020 e 2021, para evitar que o vírus se espalhe mais ainda.

De acordo com a DFN, todos esses anos a programação tem sido divulgada para acontecer da forma como é tradicional, mas que a covid-19 forçou adaptações, de forma que as procissões não aconteceram, muitos eventos foram realizados de forma não presencial e transmitido pelos veículos da Fundação Nazaré de Comunicação, o que ainda continará a acontecer, pois é sabido que nem todo mundo poderá estar presencialmente e que o Círio é um evento mundial, alcançando todo o planeta pela rede mundial de computadores.



Imagens: Erison Jr/Ronabar