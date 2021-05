Diretoria do Flamengo agradece CBF pela preocupação, mas não deseja adiamento de jogos na data Fifa

Clube teve quatro jogadores convocados pela seleções principal e olímpica: Gabigol, Everton Ribeiro, Gerson e Pedro

Após a CBF indicar mudanças no calendário em função das convocações, o Flamengo sinalizou ser contrário ao adiamento de jogos. Mesmo com quatro atletas convocados para a Seleção Brasileira (principal e olímpica), a diretoria rubro-negra prefere a manutenção das primeiras rodadas do Brasileirão e da terceira fase da Copa do Brasil nas datas previstas. A informação foi divulgada pelo site “ge”.

Em função das convocações, o Flamengo não terá Gabigol, Everton Ribeiro, Gerson e Pedro à disposição entre 31 de maio e 8 de junho, período da data Fifa. Além deles, Arrascaeta também foi convocado pelo Uruguai e Isla deve estar na lista do Chile para a rodada dupla das Eliminatórias.

Apesar do alto número de desfalques de peso, o Flamengo, por meio do diretor de futebol, Bruno Spindel, garante ser favorável à realização das partidas nas datas previstas.

– O Flamengo agradece a preocupação, o reconhecimento e as palavras do Branco em relação ao impacto das convocações nos jogos do Flamengo. Dito isso, e para deixar claro, em momento algum o Flamengo solicitou ou irá solicitar o adiamento dos seus jogos – disse Bruno Spindel, ao ge, antes de finalizar:

– O Flamengo espera que a CBF cumpra seu compromisso de manutenção do calendário do futebol para os clubes, iniciando o Brasileiro conforme combinado, sem qualquer adiamento, no fim de semana do dia 29 de maio para todos os clubes, inclusive o Flamengo.

Uma das preocupações do Flamengo sobre a possível remarcação dos jogos é a possibilidade de ter que compensar as partidas atrasadas em intervalos curtos, como ocorreu na última temporada.

No período da data Fifa (31 de maio a 8 de junho), o Flamengo tem marcado os duelos contra o Coritiba, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e Grêmio, pela 2ª rodada do Brasileirão. Além disso, o clube pode continuar desfalcado no duelo de volta com o Coritiba, marcado para 9 de junho.

Gabriel e Everton Ribeiro foram convocados por Tite para os jogos contra Equador, dia 4, em Porto Alegre, e Paraguai, dia 8, em Assunção, ambos pelas Eliminatórias. Já Pedro e Gerson, na Seleção Olímpica, disputarão amistosos que ainda não foram definidos.