Diretoria do Paysandu busca contratações de jogadores do Parazão para a Série C

O Paysandu corre atrás de jogadores para reforçar o elenco para a disputa da Série C. O Papão está avaliando jogadores de clubes que estão no Campeonato Paraense. A informação foi dada por Maurício Ettinger, presidente do Bicola.

O mandatário alviceleste confirmou que existem alguns nomes na lista do clube, porém afirmou que não conversou com nenhum ainda.

“O Paysandu está avaliando vários jogadores do campeonato Paraense. Ainda não conversamos com ninguém, mas existe a possibilidade de contratarmos algum para o Brasileiro”, disse, Ettinger.

A diretoria procurou atletas ainda para a disputa do Parazão, porém o clube não conseguiu fechar e o prazo de inscrição terminou. Um lateral direito, um zagueiro e um atacante estão na mira da diretoria do Papão.

Fonte: O Liberal

Por: Redação Integrada