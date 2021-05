Diretoria do Remo pune atletas que estiveram em festas e futebol pelada no último final de semana

Dioguinho e Tiago Miranda treinam separados do elenco, enquanto Lailson será emprestado

A diretoria do Remo decidiu punir três atletas do elenco por indisciplinas durante o final de semana. A decisão foi tomada após imagens do volante Lailson e os meias Tiago Miranda e Dioguinho vazarem nas redes sociais, onde eles estão descumprindo o protocolo do departamento médico do clube e não respeitando o isolamento social.

Lailson esteve participando de um futebol pelada, enquanto Tiago Miranda e Dioguinho foram flagrados em festas, com visível aglomeração nos locais. O volante, inclusive, será emprestado pelo Leão. Já os meias vão treinar separados do restante do grupo.

Vale lembrar que essa é a segunda vez que Dioguinho comete um ato de indisciplina em menos de um mês. No dia 6 de maio, o jogador foi flagrado em uma festa às vésperas da semifinal do Parazão, contra a Tuna Luso. À época, a diretoria azulina decidiu tratar o assunto internamente.

Laílson participa de futebol amador e Dioguinho esteve em festa — Foto: Reprodução

Nota oficial do Remo:

“A diretoria do Clube do Remo informa que, em respeito à torcida e público em geral, esclarece que repudia veementemente os atos dos atletas Lailson, Tiago Miranda e Dioguinho, em imagens divulgadas pelas redes sociais no último final de semana.

O clube reforça também que os jogadores descumpriram o protocolo do departamento médico azulino e não respeitaram o isolamento social.

Vindo assim, a diretoria tomou as seguintes medidas internas necessárias para o momento. Os jogadores Tiago Miranda e Dioguinho estão treinando separados do restante do elenco e serão multados em parte dos seus vencimentos. Já Lailson será emprestado e também foi multado pela diretoria.”

