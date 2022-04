Dirigido por Lázaro Ramos, Medida Provisória estreia nesta quinta, 21, no Líbero Luxardo

A sala de cinema mais charmosa da cidade apresenta entre os dias 21 e 27 de abril o primeiro filme dirigido por Lázaro Ramos, Medida Provisória. O drama retrata um roteiro de filme pensando em um contexto distópico, no qual o governo brasileiro decreta uma medida provisória que obriga os cidadãos negros a “voltarem” à África como forma de reparar os tempos de escravidão. O advogado Antônio, sua companheira, Capitu, e seu primo, André, decidem resistir, uns confinados em suas casas e outros no Afrobunker – movimento que vai lutar pelo direito de permanecerem em seu país.

Além disso, o Cine Líbero apresenta Buddies e Hoje Estamos Aqui. O cine Líbero Luxardo segue com os protocolos de segurança contra a covid-19, cobrando a apresentação do comprovante de vacinação no ato da compra do ingresso e na entrada da sala de exibição, uso obrigatório de máscara e distanciamento social. Os ingressos são sempre vendidos uma hora antes da sessão e o pagamento é feito somente em dinheiro.

SERVIÇO:

Medida Provisória

Data: 21 a 27 de abril (exceto 22 e 25 de abril)

Horário: 18h e 20h

Classificação: 14 anos

Cine-Debate Arte pela Vida

Buddies

Data: 23 de abril

Horário: 16h

Classificação: 14 anos

Legendado

Entrada franca

Projeto Janelas

Hoje Estamos Aqui

Data: 25 de abril

Horário: 19h

Classificação: Livre

Entrada franca

Ingressos: Inteira a R$ 12,00 e meia a R$ 6,00.

Local: Cine Líbero Luxardo, Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré

