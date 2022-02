Disney cede a críticas, e exclui anões da Branca de Neve

Pressionada pelo “politicamente correto”, a Disney decidiu abolir os sete anões do remake de Branca de Neve. Os atores que fariam os amigos da princesa foram demitidos do elenco após críticas de Peter Dinklage, ator com nanismo que fez Game of Thrones.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a Disney decidiu “repensar” os personagens clássicos após Dinklage afirmar que “não vê sentido” em contar a história com os anões.

– Não faz sentido para mim, ser progressista em um aspecto, mas ainda contar essa história bizarra para c****** dos sete anões vivendo numa caverna. Que p**** é essa, cara? – disse o ator, que fez sucesso estrondoso em Game of Thrones.

Dinklage ainda polemizou sobre a escolha da atriz Rachel Zegler, de origem latina, para viver a princesa no clássico de 1937.

– Eu não quero ofender ninguém, mas fiquei surpreso ao ver como eles ficaram orgulhosos por escolherem uma atriz latina como a Branca de Neve, mas ainda estão contando a história da ‘Branca de Neve e os Sete Anões’ – analisou.

ATORES DEMITIDOS

Demitidos após as críticas de Dinklage, os sete atores que fariam os companheiros da personagem de Rachel não se calaram diante do desligamento. De acordo com Daily Mail, o grupo de atores argumentou que a mudança “rouba um trabalho que traz a oportunidade de cumprir um ‘papel dos sonhos’ para uma parte dos envolvidos”.

Dylan Postl, que fez o lutador Hornswoggle no WWE por 10 anos e atuou no filme Os Muppets (2011), foi um dos afetados pela demissão. Ele criticou o posicionamento do colega.

– Peter Dinklage é provavelmente o maior ator anão de todos os tempos, mas isso não o torna o rei dos anões. Fico mal por pensar que existem sete papéis para anões que não conseguem papéis normais, e agora eles se foram por conta deste cara – disparou.

Ainda de acordo com o jornal britânico, alguns dos atores estariam “implorando” para que a Disney reconsiderasse o corte. Eles também pedem novas oportunidades em outros trabalhos.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Walt Disney Company