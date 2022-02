Disney+ supera expectativa de assinantes para 2021; veja números!

0 Comentários

Principal serviço de streaming da Walt Disney Company, o Disney+ fechou o ano de 2021 superando as previsões de crescimento para o serviço. De acordo com a Variety, a plataforma encerrou o último ano com um total de 129,8 milhões de assinantes pagantes em todo o mundo.

Desse total, 11,8 milhões assinaram o Disney+ durante o trimestre encerrado em 1º de janeiro de 2022. Estimativas iniciais projetavam 7,3 milhões de novos assinantes durante esse período.

A Variety atribui parcialmente o aumento de assinantes aos principais lançamentos do Disney+ no final de 2021, como o documentário The Beatles: Get Back e a série da Marvel Gavião Arqueiro. Bob Chapek, CEO da Disney, disse aos investidores da empresa que está focando em criar conteúdo original para a plataforma de streaming como estratégia de crescimento.

“Nós não concordamos com a crença de que o cinema é a única maneira de construir uma franquia da Disney”, disse Chapek. “Estamos otimistas com nosso conteúdo, não apenas em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade. Continuamos a gerenciar nossos negócios [direto ao consumidor] a longo prazo e estamos confiantes de que nosso entretenimento de alta qualidade e expansão para mercados adicionais em todo o mundo nos permitirá aumentar ainda mais nossas plataformas de streaming globalmente”.

‘Obi-Wan Kenobi’, série com Ewan McGregor é a próxima aposta da plataforma para o universo de ‘Star Wars’.Fonte: IMDb

Prestes a comemorar os 100 anos da fundação da The Walt Disney Company, o CEO reforçou que os números mostram o sucesso da plataforma, que deve receber mais investimento nos próximos anos.

“Isso marca o último ano do primeiro século da The Walt Disney Company, e um desempenho como esse, juntamente com nossa coleção incomparável de ativos e plataformas, capacidades criativas e um lugar único na cultura, me dão grande confiança de que continuaremos a definir entretenimento para os próximos 100 anos. anos”, concluiu Chapek.

Fontes

Variety