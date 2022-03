Disney usa conta oficial para apoiar a causa LGBT

Por meio de sua conta oficial no Instagram, a Disney expressou solidariedade à causa LGBT. Em uma publicação da terça-feira (22), o parque Walt Disney World destacou que não irá tolerar nenhuma forma de discriminação.

No comunicado, a Disney esclarece também que “tem o compromisso de criar experiências que apoiem os valores familiares para todas as famílias”.

– A TODOS que vêm a este lugar feliz, sejam bem-vindos. A Disney Parks, Experiences and Products tem o compromisso de criar experiências que apoiem os valores familiares para todas as famílias e não tolerará qualquer forma de discriminação. Nós nos opomos a qualquer legislação que infrinja os direitos humanos básicos, e nos solidarizamos e apoiamos nosso elenco, equipe e imagineers LGBTQIA+, e fãs que fazem suas vozes serem ouvidas hoje e todos os dias – diz o texto.

O manifesto acontece após a empresa ter sido acusada de cortar cenas LGBT em animações. Funcionários LGBTQIA+ dos estúdios de animação Pixar acusaram a Disney de exigir cortes de quase todas as cenas com “momentos de afeto abertamente gay”. As declarações constam em uma carta atribuída a membros da equipe de produção do estúdio, divulgada pela revista Variety.

Depois da denúncia, o próximo desenho da Disney, Lightyear, que é um spin-off de Toy Story, terá uma cena de beijo lésbico.

Fonte: Pleno News