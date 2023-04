Dispositivo oferece laringe eletrônica para pacientes que perderam a voz devido ao câncer

O Hospital Ophir Loyola (HOL) anunciou mais um avanço importante para a qualidade de vida de seus pacientes. A novidade é que agora o hospital que atende pelo Sistema único de Saúde (SUS), na região Norte, a oferecer a laringe eletrônica a pacientes que tiveram câncer e passaram pela cirurgia de laringectomia total. A iniciativa conta com a parceria da empresa Atos Medical, desenvolvedora e fabricante de dispositivos médicos de alta qualidade para essa especialidade médica.

Como funciona

A laringe eletrônica permite a emissão de uma onda sonora contínua, transmitida por uma voz robótica, que forma palavras por meio dos órgãos articuladores (lábios, língua e dentes). O dispositivo é motivo por uma bateria recarregável, posicionada externamente próximo à garganta do paciente.

A instituição receberá lotes mensais com cinco aparelhos para entregar a pessoas submetidas à cirurgia de retirada total da laringe. De 2022 até março deste ano, foram realizadas 14 cirurgias de laringectomia total no “Ophir Loyola”. Atualmente, 90 pacientes recebem atendimento ambulatorial devido ao câncer de laringe.

A chefe da Divisão de Fonoaudiologia do HOL, Cláudia Martins, explica que os usuários passarão pela reabilitação com a fonoaudiologia para se adaptarem ao dispositivo. “A nossa equipe foi treinada pela empresa parceira para que possamos contribuir com a adaptação do paciente. Esse, certamente, é mais um marco na história do hospital. Infelizmente, alguns pacientes precisam retirar a laringe devido ao câncer em estágio avançado, mas teremos como devolver a voz e a comunicação para eles”, afirmou Cláudia Martins.

Foto: Destaque