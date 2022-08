Disputa ao Senado

Pesquisa eleitoral da Doxa divulgada na última quinta-feira, 04, trouxe a surpresa da reviravolta no quadro eleitoral: o ex-prefeito do PSDB, Manoel Pioneiro, aparece como franco favorito para a única vaga destinada ao Pará, com 14.9%, à frente de Mário Couto (10,4%), e Flexa Ribeiro (8,8%), ambos do PL. Beto da Fetagri Faro, do PT, está no último lugar, com 8,2%. Ele é a aposta petista para o lugar de Paulo Rocha.