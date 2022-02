Disputa por “litro de pinga” termina em morte em Itaituba

O indivíduo, conhecido por “Dário”, foi morto a golpes de arma branca, durante uma discussão por um litro de cachaça, no Distrito Moraes Almeida, em Itaituba, pelo suspeito identificado pelo prenome de “Waldemar”.

A execução da vítima por motivo fútil ocorreu, no início da noite desta quarta-feira (9), por volta de 18h, na Rua do Peixotinho. A Polícia Militar foi acionada, mas a guarnição já encontrou “Dário” com uma facada acima “dos peitos” jogado em via pública.

Ele foi socorrido com vida, porém foi a óbito no posto de saúde. De acordo com testemunhas, o assassinato teve como motivo uma briga por causa de uma garrafa de cachaça. Depois de matar o desafeto, “Waldemar” fugiu do local do crime, todavia foi agarrado pela PM.

O corpo de “Dário” foi levado para a cidade de Trairão, cidade mais próxima de Castelo dos Sonhos, entretanto foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba, onde passou por necropsia. Já a família do assassino apresentou um laudo para a polícia, indicando que o suspeito é doente mental.

Fonte: Portal Debate, com Plantão 24 Horas News