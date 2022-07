Disputas internas

Outro partido que enfrenta disputas internas, onde as pessoas não estão se entendendo, é o PT, que está fechado com o MDB. A disputa é tão séria que os petistas resolveram lançar outro nome para concorrer à vaga atualmente ocupada por Paulo Rocha no Senado Federal. Um detalhe: na Prefeitura Municipal de Belém, o vice-prefeito, Edilson Moura, é do PT, que está com o MDB, ao passo que o PSOL, que ainda conta com o apoio do MDB na Prefeitura, terá candidato próprio ao govero do Estado. Coisas de política.