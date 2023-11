Dissonâncias visuais: exposição de arte na Galeria Theodoro Braga

A penúltima exposição contemplada pelo Prêmio Branco de Melo 2023, “Dispositivos Dissonantes”, será inaugurada nesta quarta-feira (1º), na Galeria Theodoro Braga, em Belém. A exposição reúne obras dos artistas Jan M.O. e Élcio Miazaki.

Os artistas, que vieram de São Paulo e do Rio de Janeiro, ficaram em Belém por 20 dias mapeando os centros históricos da cidade. O objetivo foi identificar áreas onde houve conflitos com as forças armadas no período da ditadura militar. Cada um deles trabalhará com uma linguagem artística, a fim de ilustrar suas pesquisas.

Na exposição, o artista pretende usar as fotografias, que abordam questões de afeto, conservação e manutenção da cultura e história.

Oficina – Antes da exposição, Jan M.O. promoveu uma oficina de artesanato de papel, na qual ensinou a produzir “máquinas de dizeres”. Com simples trocas de letras em uma palavra, o público refletiu e questionou temas socioeconômicos. Os aparatos serviram como base para a mostra “Dispositivos Dissonantes”, na qual apresenta sua visão da realidade.

As obras abordam questões de afeto presentes nessas produções, mas também olhares para outras temáticas, como a conservação e manutenção da cultura e da história como ferramentas de reflexão e melhoria social.

Serviço: Exposição “Dispositivos Dissonantes”.

Abertura: 1° de novembro (quarta-feira),

Horário: Ás 19 h.

Visitação: de 06/11 a 20/12, das 9 h às 17 h,

Local: Galeria Theodoro Braga, subsolo do Centur (sede da FCP) – na Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré.

Foto: Divulgação