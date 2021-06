Distribuidora de perfumes e cosméticos é alvo de assaltantes durante a madrugada em Belém

Uma distribuidora de loja de perfumes e cosmético foi arrombada durante a madrugada desta quarta-feira (9), no bairro de São Brás em Belém. O portão de ferro que protege a loja foi retorcido pelos criminosos. A Polícia Militar foi acionada para checar a ocorrência.

Ainda pela manhã a movimentação do lado de fora era grande tanto dos funcionários quanto da polícia e de pessoas que aguardavam por atendimento do local. A polícia ainda não tem um levantamento da quantidade de pertences levados do local. Câmeras de segurança devem ajudar a identificar o criminosos e para saber como aconteceu toda a ação dos assaltantes.

Fonte: G1 Pa — Belém