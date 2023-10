Distrito de Icoaraci comemora aniversário com ação cultural e avanços em obras e serviços

Com uma rica gastronomia e artesanato reconhecido internacionalmente, o distrito de Icoaraci completou 154 anos no domingo passado, 08, Dia do Círio em Belém. Segundo dados da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), a Vila Sorriso, como é carinhosamente conhecido o distrito, tem cerca de 152 mil habitantes sendo o bairro do Tenoné o mais populoso, com aproximadamente 29 mil habitantes e o Parque Guajará o menos populoso, com 8 mil habitantes.

De acordo com alguns historiadores Icoaraci significa “de frente para o sol”, “onde o sol repousa”. Mas pesquisas mais aprofundadas apontam que a palavra vem da língua Tupi-Guarani e significa “mãe de todas as águas”. Independente da origem do nome, Icoaraci possui uma beleza natural, que encanta os residentes do distrito e também atrai muitos visitantes.

Para celebrar mais um aniversário do distrito, a Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci, promoveu uma extensa programação cultural na concha acústica da orla, ontem, segunda-feira, 09, com shows das bandas Fruto Sensual, Égua do Forró e o Cordão do Bicho Bacu, além do tradicional parabéns com a distribuição de bolo para a população, e queima de fogos.

Regina Souza, atualmente moradora de Outeiro, relembra com carinho as histórias vividas na Vila Sorriso. “Icoaraci é maravilhoso. O distrito está no meu coração, morei aqui desde meus 15 anos de idade, tenho muitas histórias aqui”. Ela também elogiou a programação. “É muito bom fazer estas programações e chamar o povo para participar. E com a nossa cultura. Tudo nosso”, concluiu.

O professor Wargenosvaldo Souza, morador do bairro Parque Guajará, esteve presente na comemoração que celebrou o aniversário do distrito. “Espero que o distrito prospere ainda mais. Que o serviço público possa melhorar, que o nossos hospitais, nosso saneamento básico melhorem, garantindo uma melhor qualidade de vida para nosso povo de Icoaraci”, comentou o professor.

OBRAS E SERVIÇOS

A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), vem realizando diversas ações integradas, envolvendo as secretarias e órgãos municipais para a promoção da saúde, cidadania, educação, cultura e lazer, com o objetivo de garantir qualidade de vida aos moradores da Vila Sorriso.

O distrito comemora, por exemplo, as inúmeras ações de cultura que fomentam o turismo local, gerando renda e promovendo lazer e diversão para a população, como ocorreu no Corredor da Folia, durante o Carnaval deste ano, e a programação de Verão.

Os moradores de Icoaraci também podem celebrar as obras e manutenções que estão sendo realizadas no distrito, como as obras na Avenida Augusto Montenegro, que seguem avançando com os serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, ciclovias e calçadas que já se encontram parcialmente prontas e que vão beneficiar vários bairros do distrito.

Os serviços contemplam ainda os moradores do Tenoné com o novo sistema de drenagem profunda de 640 metros de extensão e nova pavimentação asfáltica nos 400 metros da rua da Quinta Linha, uma das principais do bairro.

Icoaraci também recebe a modernização da iluminação em led na orla e as obras de reforma e ampliação da Escola Laís Aderne.

Já no residencial Viver Maracacuera, em Icoaraci, os moradores vão poder festejar o aniversário do distrito dentro de suas casas próprias, pois várias famílias foram contempladas com as 960 unidades habitacionais entregues pela Prefeitura de Belém, por meio do programa habitacional Viver Belém.

O agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto, comemora mais um ano de história do distrito. “Estamos aqui celebrando as riquezas e diversidades culturais que fazem Icoaraci ser tão especial. Eu como morador do distrito, nascido aqui, desejo prosperidade para a nossa Vila Sorriso”, destacou.

Imagem: Agência Belém