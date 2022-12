Distritos terão segurança reforçada durante as festas de fim de ano

A segurança na ilha de Mosqueiro e no distrito de Icoaraci, onde haverá shows e queima de fogos para saudar a chegada de 2023, será reforçada pela Guarda Municipal de Belém para garantir tranquilidade aos moradores e visitantes que forem prestigiar a programação realizada pela Prefeitura de Belém nesses locais. Nos dois distritos, a ação contará com guardas municipais patrulhando a pé e com uso de viaturas e motocicletas reforçando o trabalho de segurança.

O Inspetor- Geral da GMB, Joel Monteiro, disse que a instituição vai realizar uma forte ação preventiva garantindo a paz e a ordem social em meio às festividades. “Vamos oferecer, de maneira estratégica e planejada, segurança preventiva a quem vai passar o réveillon na vila de Mosqueiro e na orla de Icoaraci “, afirmou.

Ainda segundo Joel Monteiro, o esquema de segurança da GMB montado pela Divisão de Operações vai se estender à Praia Grande em Outeiro, ao Portal da Amazônia e à Estação das Docas, pontos turísticos de grande movimento.” Mesmo sem programação de shows, vamos colocar guardas municipais nesses pontos, a fim de fazer frente a qualquer tipo de situação, evitar ocorrências e garantir a segurança”, concluiu o inspetor.

Para os eventos de fim de ano a GMB vai envolver cerca de 50 guardas municipais dos grupamentos Operacional e Táticos, 10 viaturas e 11 motocicletas.



Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Ag Belém