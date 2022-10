Dívida é cobrada com facão no meio da rua no centro da cidade de Portel, no Marajó

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois homens brigando, um deles com um facão, no meio de uma rua no centro da cidade de Portel, no Marajó. Pelas informações, um dos envolvidos foi cobrar uma dívida trabalhista portando o objeto cortante, o que resultou na briga que por pouco não resultou em tragédia.

No vídeo é possível ver que enquanto um dos homens usa o facão para atacar, o outro utiliza uma bolsa para se defender. Em determinado momento o homem desarmado cai no chão e chega a ser atingido, porém, consegue se desvencilhar de outros golpes.

Muitas pessoas gritam com medo de um golpe fatal, até que populares chegam ao local, um deles armado, para separar a briga e acalmar os ânimos. O responsável pela agressão foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil do município. O homem agredido teve ferimentos e foi encaminhado, sem risco de morte, para o Hospital de Portel.

Fonte: Debate com informações de Ver-O-Fato