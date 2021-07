Divulgada lista de eleitos (as) para as Comissões

Prazo para impugnação do resultado transcorre na segunda-feira, 26

A lista de eleitos e eleitas para compor as Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual, no âmbito do Tribunal e de 1º Grau foi divulgada, nesta sexta-feira, 23, no Diário de Justiça Eletrônico. O prazo para impugnação da lista transcorre na próxima segunda-feira, 26.

As alegações devem ser enviadas para o e-mail comite.assedio@tjpa.jus.br. A lista definitiva dos eleitos e eleitas deverá ser divulgada no dia 29 de julho, no Diário da Justiça. O Edital º 01/2021-GT, de 28 de junho de 2021, ofereceu cinco vagas eletivas, sendo uma vaga para desembargador, uma vaga para magistrado (a) de 1º Grau, uma vaga para servidor (a) do 2º Grau, uma vaga para servidor (a) do 1º Grau lotado na Capital e uma vaga para servidor (a) do 1º Grau lotado no interior.

A eleição dos magistrados e magistradas de 1º Grau e dos servidores e servidoras para as vagas das Comissões ocorreu na quinta-feira, 22 de julho. Já a eleição para a vaga de desembargador (a) foi realizada em votação na sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida na última quarta-, 21, por videoconferência, conforme Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, nos termos estabelecidos no item 2.1, I, alínea “e”, do Edital nº 01/2021-GT, de 28 de junho de 2021. Confira a lista de eleitos e eleitas, conforme o item 5.4 do Edital nº 01/2021-GT, de 28 de junho de 2021.

COMISSÃO EM ÂMBITO DO TRIBUNAL Magistrados (as)Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Desembargadora) Servidores (as)Monique Soares Leite (Analista Judiciário – Belém) COMISSÃO EM ÂMBITO DO 1º GRAUMagistrados (as)Rubilene Silva Rosário (Juíza de Direito de 3ª Entrância) Servidores (as) lotados na capitalEverton de Araújo Silva (Auxiliar Judiciário – Belém) Servidores (as) lotados no interiorRobson Godoy Bello (Analista Judiciário – Ourilândia do Norte) Fonte: Coordenadoria de Imprensa

Texto: Vanessa Vieira