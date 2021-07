Divulgada tabela do returno da Série C

Os quatro primeiros jogos do Paysandu Sport Club no returno do Campeonato Brasileiro da Série C já têm datas, horários e locais definidos. A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou ontem, 15, a tabela com uma nova atualização. As informações estão publicadas no site oficial do Papão da Curuzu.

O formato do Returno é o mesmo da edição passada. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase, que terá duas chaves de quatro equipes, com jogos de ida e volta, e vai ser disputada de 24 de outubro a 11 de novembro. Os dois melhores times de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2021 e os líderes vão disputar a final, em partidas que serão realizadas em 14 e 21 de novembro.

O Papão está no grupo A juntamente com Altos-PI, Botafogo-PB, Ferroviário-CE, Floresta-CE, Jacuipense-BA, Manaus-AM, Santa Cruz-PE, Tombense-MG e Volta Redonda-RJ. Compõem o grupo B Botafogo-SP, Criciúma-SC, Figueirense-SC, Ituano-SP, Mirassol-SP, Novorizontino-SP, Oeste-SP, Paraná, São José-RS e Ypiranga-RS.

PRIMEIRO TURNO

1ª rodada: Tombense-MG 1×1 Paysandu – Estádio Antônio de Almeida – 29/05 – 19h

2ª rodada: Paysandu 0x2 Botafogo-PB – Estádio Banpará Curuzu – 06/06 – 18h

3ª rodada: Jacuipense-BA 0x2 Paysandu – Estádio Pituaçu – 12/06 – 19h

4ª rodada: Paysandu 0x0 Volta Redonda-RJ –Estádio Banpará Curuzu – 19/06 – 17h

5ª rodada: Floresta-CE 0x2 Paysandu – Estádio Domingão – 27/06 – 15h30

6ª rodada: Santa Cruz-PE 1×2 Paysandu – Estádio Arruda – 03/07 – 19h

7ª rodada: Paysandu 0x2 Ferroviário-CE – Estádio Banpará Curuzu – 11/07 – 18h

8ª rodada: Paysandu x Altos-PI – Estádio Banpará Curuzu – 17/07 – 19h

9ª rodada: Manaus-AM x Paysandu – Arena da Amazônia – 25/07 – 17h

SEGUNDO TURNO

10ª rodada: Paysandu x Tombense-MG – Estádio Banpará Curuzu – 31/07 – 17h

11ª rodada: Botafogo-PB x Paysandu – Estádio Almeidão – 08/08 – 18h

12ª rodada: Paysandu x Jacuipense-BA – Estádio Banpará Curuzu – 14/08 – 19h

13ª rodada: Volta Redonda-RJ x Paysandu – Estádio Raulino de Oliveira – 22/08 – 18h

14ª rodada: Paysandu x Floresta-CE – entre 28 e 30/08

15ª rodada: Paysandu x Santa Cruz-PE – entre 04 e 06/09

16ª rodada: Ferroviário-CE x Paysandu – entre 11 e 13/09

17ª rodada: Altos-PI x Paysandu – entre 18 e 20/09

18ª rodada: Paysandu x Manaus-AM – 26/09

Imagem: Jorge Luís Totti

Equipe preparada para o Returno