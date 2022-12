DJ Fabrício leva ‘Rock do Imbatível’ para o aniversario da casa de show Malokas em Castanhal

O DJ paraense Fabrício Imbatível promete agitar o final de semana em Castanhal. No sábado (22 de Outubro), o artista se apresenta no Malokas, localizado na rua Pedro Porpino da Silva, 257 no bairro Ianetama. O DJ comemora a boa fase e convida o público a prestigiar a festa de aniversario da casa de shows, neste dia pra lá de especial. “Estou preparando um set list incrível e com muito carinho para o publico e proprietários. Então, gostaria de convidar a todos para que esteja nos acompanhando, e nos dando esse incentivo”, pediu o artista.

Novidades sempre cercam a carreira musical do DJ, atuante na música paraense, com uma pegada única, o ‘Rock do Imbatível’, é o nome do seu novo trabalho que promete viralizar entre os amantes da música produzida pelo DJ, que tem como sua marca a diversidade sonora embasada pela sua assinatura eletrônica.

Sempre inovando em suas apresentações, Fabricio também promete entregar uma noite de muita animação e músicas que vão se eternizar na vida de cada pessoa. “A música para o paraense é uma coisa muito bonita de se ver, porque é uma conexão é um sentimento com as batidas, com a letra. Então pra mim que sou DJ tenho a responsabilidade de fazer essa engrenagem se movimentar, e isso me deixa muito realizado”.



O Rock do imbatível é de vocês, o Rock que representa a cidade modelo!

Foto Crédito: Divulgação