DJ Korb traz novidades em apresentação nesta sexta no Valhalla Tavern

Ao atuar com sucesso nos estilos da música eletrônica, com o seu progressive house ligado ao melodic techno, DJ Korb realiza show nesta sexta-feira, 8, a partir das 22h, no Valhalla Tavern, com muita sonoridade e novidades que vão dar um upgrade na sua forma de produzir música na cidade. Com o objetivo de se tornar um dos maiores DJs do Pará para o mundo, o artista ressalta a importância desse momento em especial na sua vida.

“Nossos eventos vão passar a ter um formato novo, diferenciado, pra transpor pro público uma nova experiência sonora aliada a muita ambientação que vão levar todos a uma viagem no espaço tempo, bem a proposta da nossa música mesmo, a nova temporada de eventos tá recheada de novidade, só quem for no show desta sexta, já vai poder tentar traduzir o que vai ser essa novidade”, comenta o DJ sobre as novidades.

Depois de passar anos atuando no estilo rock, ao se deparar com um novo estilo musical, com novos adeptos, sonoridades, abordagens e instrumentalidades diferentes dentro da música eletrônica, Rodrigo Sodré, o DJ Korb, acabou conhecendo um novo universo de atuação que lhe trazia uma sensação de completude enquanto músico, foi aí que passou a estudar e a migrar para este novo ramo musical: “Eu vivi o que eu tinha que viver no rock, e eu amo esse estilo, mas a música eletrônica já me deu um retorno muito grande no espaço de tempo que atuo nela, é realmente isso que eu quero seguir fazendo”, comenta o DJ , como é conhecido atualmente.

Com lançamentos importantes já realizados, Korb soma uma gama de projetos que lhe dão fama regional e até mesmo nacional através das suas músicas, com pegada musical única e que o rende uma legião de fãs que o seguem e o acompanham como DJ na capital: “A galera é fiel mesmo cara, me seguem desde as redes sociais até nas festas e casas de shows que vou cumprindo minha agenda, esse retorno da galera não tem preço, é muito bom”, fala o DJ.

Já são mais de 15 lançamentos autorais de sucesso feitos em todas as plataformas de streaming, lojas digitais, em gravadoras nacionais e internacionais, (Como a feita na Turquia) pela Neu Gravity Records, visibilidade que deu ao DJ a prova de que ele estaria seguindo pelo caminho certo: “Se a galera lá a Turquia notou meu trabalho, é por que o que eu faço realmente tem uma importância, uma qualidade, aí sim aceitei dentro de mim, que ser DJ na música eletrônica em Belém do Pará, é a minha missão pro mundo”, resume.

O artista paraense já teve a oportunidade de dividir palco com grandes nomes da música nacional como os renomados artistas: Zac, Gabe, Antdot, Maz, Dafthill, Glen e BlackSoup. “Esses caras me ensinaram tanto, mais tanto, que nem sei dizer o quanto eu fiquei feliz em ter essas oportunidades, sério mesmo, foi surreal, parecia que eu tava sonhando”, lembrou ele cheio de emoção ao relembrar desses grandes momentos ao lado de grandes nomes da música que lhe inspira.

Uma nova experiência musical e corpórea são os objetivos que Korb almeja para o seu novo e audacioso projeto: “Espero que agrade a todos, por que cara, confesso que tá sensacional, tá lindo, emocionante até, vai ser uma experiência única”, comenta ele em tom de expectativa.