DJ Lula leva brega paraense ao Amazonas

Em turnê pelo estado do Amazonas no mês de novembro de 2022, o DJ paraense conhecido como Lula Saudade, leva a cultura que é patrimônio do Pará, a música brega, para diversas cidades do estado vizinho ao Pará, onde vai levar ainda consigo, a assinatura musical de inúmeros artistas que produzem cultura paraense.

“Qualquer que seja o artista paraense que alcance uma visibilidade fora do Pará, a gente tem que incentivar e que aplaudir, por que não é fácil ser artista na nossa região, o incentivo é pouco, os equipamentos são caros, mas o amor que nos move é maior que tudo, por isso trazemos esses orgulhos pra nossa região”, comenta o músico que atua há décadas na música brega.

Sua viagem para fora do Estado representa uma conquista coletiva para a classe de músicos e artistas que vivem da música brega no Pará. Desde que o estilo se tornou Patrimônio Imaterial e Cultural, o músico retrata que o respeito e o reconhecimento passaram a ser diferentes onde se apresenta.

“Antes as pessoas julgavam muito o nosso trabalho, era visto como algo marginalizado, ou associado a coisas ruins, mas não, nós somos trabalhadores, artistas, que fazem a música paraense acontecer todos os dias e ter o que mostrar quando a oportunidade de se apresentar lá fora aparece, isso nos estimulou muito com certeza”, pontua ele sobre os ganhos com a aprovação da lei.

Dedicado a ser músico desde criança, Lula teve uma infância regada a muita música, e o contato com os equipamentos de áudio que seus pais tinham o levou a aumentar a sua conexão com o desejo de ser DJ um dia. Os anos foram passando e Lula se dedicou a ser o melhor no que faz, dedicação essa que lhe torna um dos maiores nomes do brega local na atualidade.

Ao passar por inúmeras aparelhagens e conhecer pessoas muito especiais, hoje ao seguir sua carreira solo ele promete que sempre vai buscar o melhor de si para dar ao público que o acompanha nas suas apresentações: “Sem eles, nós não somos nada né. O público é a energia que nos move, que nos leva a seguir em frente e a produzir sempre o novo, trazer a novidade é essencial nesse ramo”, pontua.

Nas suas apresentações que vão ser realizadas ao longo do mês de novembro deste ano no estado do Amazonas, DJ Lula Saudade ressalta que não vai esquecer das suas raízes paraenses e de todos que o apoiaram para que ele atingisse esse patamar na vida profissional: “Vou fazer bonito, vai ser a turnê da minha vida! Vamo disseminar a cultura do Pará por que ela é linda, meu objetivo é levar ela pra cada vez mais lugares, pro sul, sudeste, nordeste, quero que o mundo veja o que a gente faz aqui, é lindo demais”, expressa o músico ao se sentir pertencente à rica cultura musical produzida na Amazônia.