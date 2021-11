DNIT inicia serviço de manutenção de trecho com atoleiro na BR-230, no Pará

Atoleiro provocou longo congestionamento na rodovia. Ponte de madeira quebrou e foi queimada por manifestantes durante protesto contra as péssimas condições da Transamazônica.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou a manutenção do trecho em péssimas condições da rodovia BR-230, a Transamazônica, na região sudoeste do Pará. A medida emergencial é para que o trânsito seja restabelecido no local. Carros estão atolados e ponte de madeira quebrou.

Entre os serviços de manutenção está a reconstrução da ponte sobre o igarapé Presidente, que caiu e foi incendiada no final de semana durante protesto pelas péssimas condições da rodovia.

Os motoristas, a maioria caminhoneiros, reclamam dos atoleiros que estão sendo obrigados a enfrentar. Em alguns pontos, os veículos precisam ser rebocados para poder seguir viagem. Um longo congestionamento se formou na área.

Os prefeitos de Itaituba e Jacareacanga chegaram a enviar um ofício ao Dnit para pedir providências urgentes pelo risco de isolamento e desabastecimento nas cidades.

Segundo o órgão, a expectativa é de concluir os serviços de manutenção no trecho da Transamazônica até domingo (7).

Fonte G1