Dnit realiza interdição total do trecho de pista que cedeu próximo a Castanhal nesta sexta-feira

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que trecho que fica no quilometro 61 da BR-316 que cedeu em Castanhal, no nordeste do Pará segue parcialmente interditado no sentido Capanema-Belém. O fluxo de veículos no trecho está sendo controlado por uma equipe do Dnit. A previsão é que nesta sexta-feira (16) a interdição seja total.

Ainda segundo o Dnit, um desvio será realizado a partir desta sexta. Quem precisar passar por Castanhal vai ter que fazer o desvio pela avenida Duque de Caxias, seguir pela rua Salvador Tracaioli e depois pela travessa 1º de maio para então seguir pela BR-316. Para quem fizer o sentido inverto para a capital deve seguir pela rua 28 de janeiro para então seguir pela BR-316 com destino a Belém.

Os motoristas que forem trafegar pelo local devem ficar atentos a sinalização para realizar o desvio. A previsão é de que o movimento seja grande nesta sexta-feira (16) por conta da procura pelos balneários neste mês de julho.

