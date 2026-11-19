Como se constrói uma conversa musical entre diferentes instrumentos de percussão? E o que transforma uma canção em uma interpretação capaz de contar histórias no palco? Essas são algumas das questões que vão conduzir os encontros do AMAJAZZON LABS 2026, que está com inscrições gratuitas abertas para dois workshops em Belém. As atividades serão realizadas nos dias 21 e 23 de novembro, na Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA), com o baterista e compositor norueguês Thomas Strønen e a cantora e atriz Juliana Linhares. As inscrições são feitas pela plataforma Sympla.

Reconhecido por seu trabalho com improvisação e experimentação rítmica, Thomas Strønen é um dos nomes da cena contemporânea do jazz norueguês. À frente do grupo Time Is a Blind Guide, o músico desenvolve composições em que a percussão ganha espaço para criar diálogos, texturas e novas possibilidades sonoras. No AMAJAZZON, ele apresenta uma obra inédita inspirada no canto do uirapuru, aproximando sua pesquisa musical de referências da Amazônia.

No sábado (21), das 9h30 às 11h30, Strønen compartilha parte desse universo no Workshop de Percussão e Ritmo, acompanhado por seu ensemble de percussão. A atividade terá demonstrações práticas de treino auditivo rítmico, polirritmia e interação entre percussionistas. Os participantes poderão experimentar os exercícios ou acompanhar o encontro como ouvintes. Quem possuir instrumentos de percussão manual poderá levá-los. É uma oportunidade de observar de perto como músicos trabalham a escuta coletiva e constroem relações rítmicas durante a execução.

Já na segunda-feira (23), das 10h às 11h30, a cantora e atriz potiguar Juliana Linhares conduz o encontro Voz em Cena: interpretação vocal. Indicada ao Grammy Latino de 2026, Juliana construiu uma trajetória que aproxima música nordestina, teatro e diferentes possibilidades de interpretação. Sua presença de palco é marcada pela relação entre voz, corpo e narrativa, elementos que atravessam seu trabalho artístico.

No LAB, Juliana propõe um bate-papo sobre os caminhos que levam uma música do repertório à apresentação. A partir de sua experiência como cantora e atriz, vai abordar preparação vocal, relação entre voz e cena, escolhas de repertório, direção artística e construção de uma identidade interpretativa. O encontro oferece a oportunidade de conhecer as decisões criativas que ajudam a definir a maneira como cada artista dá voz a uma canção.

Os dois workshops integram a proposta do AMAJAZZON de aproximar artistas, estudantes e interessados em música, criando espaços de troca que ultrapassam as apresentações no palco. Para Anabela Cunha, curadora e coordenadora do AMAJAZZON LAB, o contato entre músicos de diferentes origens também contribui para ampliar as possibilidades de criação na região.

“Quando artistas locais trabalham lado a lado com músicos internacionais, há um intercâmbio riquíssimo de técnicas, estéticas e visões de mundo. Isso amplia os horizontes criativos e valoriza a produção musical da Amazônia em diálogo com o mundo”, afirma Anabela. “E o público também se forma nesse processo: participando das oficinas, jams e conversas, se conecta mais profundamente com o fazer artístico.”

O festival tem correalização da Connecting Dots e produção da Link Produções, com apoio institucional da Amazônia Cultural, Theatro da Paz, Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), Governo do Pará, Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Ministério da Cultura. São parceiros institucionais a Escola de Música da UFPA (EMUFPA), a Norwegian Academy of Music e o Jazzforum. O festival conta ainda com o Hotel Princesa Louçã como parceiro de serviços.

Jazz internacional e artistas brasileiros no Theatro da Paz

A quarta edição do AMAJAZZON 2026 acontece nos dias 21 e 22 de novembro, no Theatro da Paz, em Belém, com quatro concertos e participações especiais de artistas da Amazônia. No sábado (21), às 17h, Thomas Strønen apresenta sua composição inédita inspirada no canto do uirapuru, acompanhado do grupo Time Is a Blind Guide e de oito bateristas. Às 19h, a Amazônia Jazz Band, com mais de quatro décadas de trajetória, sobe ao palco com participações especiais de Patrícia Bastos e Manoel Cordeiro.

No domingo (22), às 17h, o pianista pernambucano Amaro Freitas, vencedor do Grammy Latino de 2026 ao lado de Criolo e Dino D’Santiago, apresenta um repertório que aproxima jazz, frevo, maracatu, samba e referências à Amazônia. Às 19h, Juliana Linhares encerra a programação com participação especial do músico paraense Felipe Cordeiro. A presença de Patrícia Bastos, Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro reforça o intercâmbio entre artistas amazônicos e músicos de outras regiões do Brasil e do mundo.

Serviço | AMAJAZZON 2026

Workshops gratuitos | Escola de Música da UFPA

Av. Conselheiro Furtado, 2007, Belém.

21/11, 9h30 às 11h30: Percussão e Ritmo, com Thomas Strønen. Inscreva-se.

23/11, 10h às 11h30: Voz em Cena, com Juliana Linhares. Inscreva-se.

Concertos | Theatro da Paz

Praça da República, Belém.

21/11: Thomas Strønen (17h) e Amazônia Jazz Band (19h).

22/11: Amaro Freitas (17h) e Juliana Linhares (19h).

Por Gil Sóter/Imagem: Divulgação