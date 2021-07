Do Marajó, com Soure e Salvaterra a Cametá, Mocajuba e Barcarena

Realmente o Estado do Pará em um território continental dentro do Brasil e da Amazônia Legal. Ele é dividido em regiões e microrregiões com duas zonas metropolitanas reconhecidas, que são a Grande Belém e a Grande Santarém, e uma terceira que, não demora muito, terá o mesmo status, no caso, a Grande Marabá, no sudeste paraense. A região nordeste é uma das maiores, subdivida em várias regiões, como do Salgado, Zona Bragantina, Zona Guajarina, região do Acará, região de Cametá, região do Tocantins e o Marajó propriamente dito.

Neste veraneio, A Província do Pará tem feito uma série de reportagens mostrando as opções de lazer para que o banhista paraense se junte aos turistas que visitam o Pará no sentido de melhor conhecer e desbravar nosso Estado. Hoje, especificamente, vamos ao Marajó, a Barcarena, Cametá, Mocajuba, que oferecem opções de banho em praias de água doce, além de centenas de igarapés, rios e balneários que proporcionam lazer e descanso a quem prefere lugares mais tranquilos e menos explorados.

No Marajó, são famosas as praias de Soure, especialmente do Pesqueiro, e de Joanes,em Salvaterra, para citar as mais famosas. Mas todas as cidades marajoaras ofertam opções de prais e igarapés, caso de Ponta de Pedras. O Marajó é um arquipélago de ilhas banhadas pelo rio Pará e uma centena de rios afluentes. Há saídas de barco diariamente para essas cidades e também por via área (táxi aéreo). O mais famoso porto marajoara fica na localidade de Camará, em Salvaterra, de onde partem ônibus e vans para as mais variadas cidades da região que é admirada pelo presidente da República Jair Messias Bolsonaro.

É do porto do Camará que centenas de veranistas se dirigem para Joanes e também para o Pesqueiro a fim de desfrutar as delícias do Marajó. Outra cidade que se destaca é Cachoeira do Arari, com seus prédios da era colonial, assim como, monumentos dos mais interessantes.

Ainda nesse região, há as maiores criações de búfalos do Estado e do Brasil, onde ainda é possível ver-se, nas ruas, carroças puxadas a búfalo, bem como, nativos andando sobre búfalos, uma vista típica do Marajó.TOCANTINS

Região do Baixo-Tocantins, rica de belezas e encantos naturais. Nessa área do Pará há uma das cidades mais tradicionais do Estado, Cametá, que disputa importância com Bragança, Vigia de Nazaré, Breves e Oriximiná. Todas são cidades importantes, ricas em história e de participação no desenvolvimento do Pará e sua gente.

Barcarena, por exemplo, além da cidade com grande polo comercial – dividindo importância de porto e comércio com a vizinha Abaetetuba -, abriga o Porto de Vila do Conde, um dos maiores polos de importação exportação paraense; indústrias do setor mineral e a muito frequentada e famosa praia do Caripi, a 180 quilômetros de Belém pela Alça Viária. Essa praia esteve interditada por um bom tempo em função da contaminação da água após o naufrágio do navio-boiadeiro Haidar, de bandeira libanesa e que está sendo resgatado do fundo do Rio Pará.

Nessa praia tem um hotel-casa na árvore, um dos encantos do local, além do cardápio variado com comidas típicas do Pará e também da região.

CAMETÁ E MOCAJUBA

Mais à frente, na região do Baixo-Tocantins, pode-se visitar Igarapé-Miri, a terra do açaí, município de rica cultura e com forte ritmo do carimbo, além do prato típico a base de peixe e camarão. O acesso entre Belém e Igarapé-Miri pode ser feito por balsa e pela estrada, via Alça Viária.

Continuando viagem chega-se a Cametá, a cidade histórica da região, onde a Praça dos Notáveis é um ponto de encontro e onde o turista se depara com a própria história do Pará por meio dos grandes vultos do município e que tiveram participação de alguma forma no desenvolvimento paraense; nomes que se projetaram a nível estadual, nacional e até internacional.

O mapará é o principal peixe de Cametá e até seu time de futebol que chegou a participar várias vezes do Campeonato Paraense de Futebol Profissional homenageia esse peixe saboroso cametaense. O povo de Cametá tem um linguajar próprio, de sonoridade nasal assemelhando algumas pronúncias como dos franceses que também ocuparam nossas terras na era colonial.

E Mocajuba?

De Mocajuba pode sair o primeiro santo paraense, que foi o Monsenhor Edmundo Saint’Clair Igreja, nascido no distrito de Putiri, onde há uma ermida erguida em sua honra pelo Movimento Providentino da Arquidiocese de Belém.

Mocajuba tem praia de areia vermelha sob sol escaldante em plena sede do município. Cidade do açaí em fartura com peixe e camarão, Mocajuba tem um amplo comércio e sua Igreja Matriz, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, está de frente para o rio Tocantins. Famílias tradicionais, como os Valente, que hoje tem ramificação inclusive em Manaus, no Estado do Amazonas, vivem e produzem na própria terra, onde plantam pimenta-do-reino, mandioca e fabricam a farinha pura e gostosa saboreada pelo povo paraense como parte principal do alimento diário.

A cidade é das festas, dos encantos, dos prédios tradicionais. Um lugar lindo para se viver e para se passear, onde a temperatura mínima não baixa dos 25º Centígrados e a temperatura do povo é 40º de acolhimento. Vamos lá?























