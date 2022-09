Leonardo virou assunto nas redes sociais depois de postar um vídeo em que aparece comendo marmita na beira da estrada, ao lado de amigos. Os internautas comentaram a simplicidade do sertanejo. ‘É do povão’, escreveu um seguidor. Apesar da fama e da carreira consolidada como um dos artistas mais bem pagos do país, Leonardo já provou mais de uma vez que não perdeu as origens e é gente como a gente

Fonte: R7/Fotos de Reprodução/Instagram