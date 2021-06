Do total de doses recebidas, Santarém aplicou apenas 51% dos imunizantes contra Covid-19

Do total de 138.863 doses de vacina contra a Covid-19 recebidas pelo município de Santarém, no oeste do Pará, desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano, já foram aplicadas 70.860 nas pessoas dos grupos prioritários, que incluem idosos, grávidas, puérperas, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde e da educação, além de hidroviários, portuários, aeroportuários e rodoviários. Isso representa 51,02% comparado o total de doses recebidos e as efetivamente aplicadas.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 16,25% da população desses grupos prioritários já receberam a primeira dose da vacina, num total de 49.822 pessoas. O fator preocupante é que apenas 6,86% da população recebeu a segunda dose do imunizante, um total de 21.038 pessoas.

A maioria do público que ainda não recebeu a segunda dose é formada por idosos. Eles correspondem ao total de 13.218 pessoas imunizadas.

Os profissionais de saúde imunizados com a primeira e segunda dose somam 4.067, enquanto que pessoas com comorbidades já são 4.329. O número de pessoas com comorbidades imunizadas é de 718.

Nos últimos dias, a Semsa tem intensificado a vacinação dos grupos prioritários, além de ter iniciado a imunização dos profissionais da educação infantil, ensino médio e ensino superior. Para os profissionais da educação, os postos são na sede do Sinprosan e na Escola do Parque da Cidade.

Para os demais grupos, as doses estão disponíveis nas UBS’S, Barracão da Igreja Santíssimo e Prefeitura.

Doses recebidas: 138.763

D1: 49.822 – 16,25% da população

D2: 21.038 – 6,86% da população

Idosos imunizados com D1 e D2: 13.218

Profissionais de saúde imunizados com D1 e D2: 4.067

Comorbidade: 4.329

Pessoas com deficiência: 718

Fonte: O Estado Net