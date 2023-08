Doação de leite materno ajuda a salvar vidas de bebês internados na maior maternidade do Pará

Foi durante um momento crítico da pandemia de covid-19, em 2020, que a médica pediatra Ana Carolina Sampaio começou a doar leite materno. “Eu estava em casa, de licença maternidade, mas acompanhando toda agonia que a gente viveu no início da pandemia. E ficava pensando como poderia ajudar de longe, com um bebê recém-nascido em casa. Aí, pensei que o que eu tinha de mais precioso naquele momento era o leite materno. Imaginei que a doação tivesse diminuído porque tava todo mundo isolado em casa e achei que pudesse ajudar de alguma forma”, compartilhou Ana Carolina.

A médica participou do Projeto Bombeiro da Vida por quase dois anos. E em 2023, com a chegada da filha caçula Olívia, de 10 meses, ela voltou a receber a visita domiciliar da equipe de coleta externa. “A doação de leite me contempla em várias coisas que eu sou. A dádiva se ser mãe, ser pediatra. Então, doar leite me faz ajudar de muitas formas”, complementa.

Sargento do Corpo de Bombeiros, Raylessandra Rodrigues trabalha há 16 anos no projeto.

Mãe de duas meninas, a militar diz que se sente realizada em poder ajudar a salvar vidas por meio da doação de leite materno. “O nosso papel maior é salvar vidas. A gente sabe que é uma demanda muito grande de bebês internados. Me sinto honrada mesmo. De pouquinho em pouquinho essa mãe pode ajudar a salvar vidas. O leite materno é o principal alimento para o bebê. Não só fazemos a coleta, mas também acolhemos e apoiamos as mães sobre a amamentação”, explica Raylessandra Rodrigues.

Atualmente, 60% de todo volume de leite arrecadado pela Fundação Santa Casa de Misericórdia vem da coleta domiciliar. As equipes programam rondas semanais por toda a Região Metropolitana de Belém. Por mês, cerca de 450 casas são visitadas. Todo o leite coletado é destinado aos bebês internados na UTI Neonatal da instituição, que tem um dos maiores bancos de leite humano do Norte do Brasil, criado há 36 anos.

O leite que salva vidas – De acordo com a Santa Casa, no primeiro semestre deste ano, foram coletados 1.518 litros das 223 mães doadoras ativas, cadastradas no programa do Projeto Bombeiros da Vida, que proporciona o atendimento de 1.115 recém-nascidos. Em 2022, no primeiro semestre, os números foram: 1.362 litros de leite coletados das 167 doadoras, então cadastradas, que atenderam 1.076 bebês internados.

Comparando os períodos de 2022/2023, houve um crescimento no número de mães doadoras cadastradas, gerando um aumento no número de litros de leite arrecadado, beneficiando mais recém-nascidos internados na área de neonatologia da Fundação. O percentual de doadoras cresceu 34%, o de leite captado foi de 11% e o de crianças internadas atendidas 4%.

Projeto Bombeiro da Vida – Idealizado pelo Ministério da Saúde, o projeto foi implantado no Pará em 2002, por meio de uma parceria entre a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e o Corpo de Bombeiros. Entre os objetivos, estão a diminuição da mortalidade infantil e o incentivo ao aleitamento materno exclusivo (AME) até o sexto mês de vida.

Mais apoio às mães – Este mês é dedicado à conscientização da importância do aleitamento materno. Em 2023, o Agosto Dourado traz como tema “Apoie a Amamentação: faça a diferença para as mães e pais que trabalham”. A campanha propões debates e reflexões sobre a responsabilidade compartilhada da amamentação, bem como a necessidade de oferecer um ambiente de trabalho mais acolhedor para as mães lactantes.

“Como sociedade a gente precisa ser rede apoio para a mãe que amamenta. A gente tem a ideia de que amamentar é natural, é fácil, é simples, é pegar o bebê e botar no peito, e não é isso. É enfrentar uma série de desafios. É bebê e mãe se conhecendo. É uma mãe aprendendo a amamentar e um bebê aprendendo a mamar. Eu acho que ainda tem muito julgamento da mãe que não consegue. A mãe, muitas vezes desiste, por motivos que a gente pode ajudar. Precisamos desafazer mitos. A amamentação é benéfica em vários sentidos e a gente precisa protegê-la de todas as formas”, reforça a médica pediatra Ana Carolina Sampaio.

Serviço – Para se tornar uma doadora de leite humano, a mãe precisa apenas estar amamentando o seu bebê e ter excedente de leite. Ela também não precisa sair de casa para se tornar uma doadora. Mais informações pelo Banco de Leite da Santa Casa ou do Projeto Bombeiros da Vida pelos números 4009-2212 /4009-0375/ 4009-2311; WhatsApp 98899-6326.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará