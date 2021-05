Doação de livros amplia acervo de biblioteca municipal

Ampliar o acesso à leitura por meio de doações de livros a bibliotecas municipais e comunitárias é a nova meta do Portal do Conhecimento, projeto da Imprensa Oficial do estado do Pará (Ioepa). Como parte dessa nova política, a instituição doou 280 livros nesta terça-feira (18), na sede da autarquia, para a biblioteca municipal da cidade de Tracuateua, localizada no nordeste paraense.

O prefeito José Bráulio da Costa (Zezinho Costa), o vice Benedito Patola e o secretário de Educação, Elivan Padilha participaram da entrega dos livros doados pelo Portal do Conhecimento. Eles foram recebidos pelo presidente da Ioepa, Jorge Panzera, que destacou a importância do livro na vida das pessoas. “O livro transforma as pessoas; tem um papel de fazer pensar, de fazer-nos entrar no mundo da leitura, estimular a imaginação e de formar cidadãos conscientes”, observou Panzera.

Zezinho Costa disse que a doação é importante para que crianças e jovens tracuateuenses possam ter acesso à mais informação e cultura. “Nesse mundo dominado pela tecnologia do celular, o prazer de folhear um livro e ler uma boa história se amplia em nosso município com essa doação”, opinou o prefeito de Tracuateua.

O secretário municipal de Educação Elivan Padilha informou que a biblioteca da cidade estava toda montada em sua parte estrutural e física, mas sem um acervo que pudesse atrair novos leitores. “Pedimos algumas coisas específicas em termos de livros como os gibis, a literatura nacional, obras sobre marketing, história e geografia. Fomos plenamente atendidos pelo Portal do Conhecimento”, afirmou Padilha.

A coordenadora Sandra Batista informou que o Portal está entrando em contato com prefeituras do Pará, bibliotecas comunitárias para oferecer doações e com instituições privadas, como shopping e condomínios, para incentivar a criação de espaços para receber livros para o projeto. “Ainda estamos iniciando o processo com esses espaços provados”, observou Sandra Batista.

Ela ressaltou que todas as obras recebidas pelo Portal passam por um processo de higienização e outro de seleção, em que os livros desatualizados são doados à reciclagem. “Nossos livros apesar de usados estão em bom estado e podem ser manuseados e consultados por muitas pessoas ainda. Mas também doamos livros novos porque estamos celebrando parcerias com editoras que nos doam livros de seu catálogo, como a Editora Moderna”, disse Sandra Batista.

Projeto – O Portal do Conhecimento trabalha com a política do livro e da leitura, com a doação de obras para prefeituras, escolas e bibliotecas comunitárias.

Os municípios que tiverem interesse em criar e ampliar seu acervo de livros nos espaços de leituras nas comunidades ou nas escolas públicas podem enviar ofício via e-mail para portaldoconhecimento@ioe.pa.gov.br. O telefone do Portal é (91) 4009-7847.

Quem quiser doar ou obter informações sobre a doação de livros deve ligar ou acessar a página do Portal do Conhecimento no Facebook.

Por: Ailson Braga (Ascom/Ioepa)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará