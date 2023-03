Doação de sangue em Belém e no interior conta com apoio da Igreja Adventista

A Fundação Hemopa vem recebendo em Belém, Castanhal e Cametá um grande número de voluntários para doação de sangue desde o ultimo sábado (11), em uma ação alusiva ao Dia Mundial do Jovem Adventista – 18 de Março. Os voluntários já fizeram 483 doações, que vão beneficiar 1.932 pacientes internados na rede hospitalar do Estado, além de contribuir para o reforço do estoque de sangue na hemorrede estadual. A iniciativa integra o Projeto “Vida por Vidas”, que promove ações de responsabilidade social, entre elas a doação de sangue.

A parceria com a Igreja Adventista do 7° Dia prossegue por toda esta semana, com as Caravanas Solidárias, para coleta de sangue em Belém, Castanhal, Abaetetuba e Capanema. A Igreja Adventista é parceira da Fundação Hemopa desde 2005, ajudando a salvar vidas, uma solidariedade que reforça os estoques de sangue em hospitais e hemocentros de oito países da América do Sul: Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

Segundo o pastor Luis Antônio Santos Júnior, o Projeto “Vida por Vidas” fortalece o vínculo do trabalho social com a doação de sangue. “O projeto consegue mobilizar a cada ano diversos jovens e adultos da nossa instituição, para interagir e sentir mais o próximo de acordo com a necessidade. Os hemocentros de todo o Brasil ganham pela mobilização que promovemos juntos aos nossos jovens adventistas. A nossa proposta é perceber a dor do próximo, e gravar no coração da nossa juventude a importância da doação de sangue como forma de amor ao próximo”, disse o pastor, que doa sangue há mais 14 anos.

Mobilização – A ação comemorativa pelo Dia Mundial do Jovem Adventista começou em 11 de março. Na capital paraense, a campanha foi realizada, simultaneamente, no Colégio Adventista Grão-Pará, que resultou em 124 coletas; na sede do Hemopa e na Unidade de Coleta Castanheira, com 33 doações; no Hemopa Castanhal, com 130 doações, e em Cametá, onde foram coletadas 196 bolsas de sangue.

No Hemocentro Regional de Castanhal, a coordenadora do grupo “Jovens Adventista” do município e doadora de sangue, Luciene de Sousa, 45 anos, disse que “nos mobilizamos como juventude para fazer parte desse movimento, que é um projeto especial para a Igreja Adventista. Sempre desejamos, do fundo do coração, doar sangue”.

“Neste ano de 2023 estamos dando continuidade ao ‘Vida por Vidas’, para que sempre em tempo apto possamos ajudar a abastecer o estoque de sangue através da nossa doação. É muito importante que os jovens possam ouvir esse apelo e participar. Todos nós somos heróis e temos um super poder, que é doar sangue e salvar vidas”, ressaltou a doadora.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, parabenizou os jovens adventistas pela data de 18 de Março, e agradeceu ao gesto solidário de cada um. “Ver jovens doando sangue para salvar vidas é recompensador e emocionante. Parabéns aos adventistas pelo altruísmo e amor ao próximo, realizado continuamente há 18 anos. Que nossa parceria siga salvando vidas”, frisou Paulo Bezerra.

Critérios para doar sangue:

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias entre cada dose, para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

– Quem teve Covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação