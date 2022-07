Doação de sangue em Belém: Hemopa faz nova campanha em Icoaraci

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa) iniciou uma nova campanha de doação de sangue em Icoaraci. Após dois dias na semana, agora os doadores podem na Estação Cidadania até o próximo sábado, 30 de julho.

As doações de sangue podem ser realizada das 8h às 14h. A expectativa do Hemopa é que as doações nesses dias auxiliem cerca de 360 pacientes de hospitais públicos e privados.

Para poder doar sangue, é necessário:

pesar mais de 50kg

ter entre 16 e 69 anos, e quem for menor, precisa estar acompanhado de responsável legal.

Também é preciso estar bem alimentado

ter dormido pelo menos 6h

não ingerir álcool 12h antes da doação.

Homens podem doar a cada 2 meses e mulheres a cada 3 meses. Quem tomou a Coronavac pode doar 2 dias após a dose. Para as demais vacinas, o intervalo é de 7 dias.

Além da campanha, o Hemopa tem hemocentros em diferentes cidades do estado. Para saber qual unidade está mais próxima, é possível consultar no site da instituição ou ligar para 0800 280 8118.

Fonte: g1 Pará