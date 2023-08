Doadora de medula óssea recebe confirmação para segunda etapa de doação

Eliane Pereira dos Santos, doadora voluntária de medula óssea, da cidade de Rio Maria, no sul do Pará, recebeu a confirmação da segunda etapa de exames que irá capacitá-la a doar a medula. A unidade da Fundação Hemopa, em Redenção, e a comunidade da voluntária seguem confiantes dos próximos passos da jornada de solidariedade.

A doadora foi notificada por meio de ligação telefônica realizada pelo Instituto Nacional de Câncer INCA.”Foi uma alegria muito grande poder fazer parte desse ato de solideriedade”, disse Eliane. Ela faz parte da “Caravana Homens e Mulheres do Bem” do município de Rio Maria.

A Fundação é referência para o cadastro de doadores de medula óssea no Pará e tem mais de 140 mil cadastros enviados para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Só nos primeiros oito meses de 2022 foram em torno de 1.934 novos cadastros no Pará.

No mês de julho, o Hemopa fez parte de um marco na história da saúde pública estadual, por garantir suporte técnico no primeiro transplante de medula óssea feito pelo SUS. O procedimento foi realizado pelo Hospital Ophir Loyola (HOL) em colaboração com a Fundação e contou com a colaboração da equipe do hemocentro.

Para se cadastrar é preciso:

-Ter entre 18 e 35 anos.

-Não ter diagnóstico de câncer, HIV, e doenças autoimunes.

-Apresentar documento original, com foto e assinatura (RG,CNH, ou Carteira de Trabalho).

-Se houver compatibilidade com algum paciente, outros exames serão necessários.

-Em caso de confirmação, você será consultado para decidir quanto à doação.

Texto da Ascom Hemopa, com informações de Beatriz Silva

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação