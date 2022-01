Doadores de sangue ganham ingresso para espetáculo de circulo em Santarém

Em uma tentativa de chamar a atenção de doares de sangue, o Hemocentro Regional de Santarém está realizando uma parceria com Ramilto Circo, que está na cidade, para mais uma ação cheia de alegria e solidariedade. Quem comparecer ao hemocentro para doar sangue vai ganhar um ingresso para assistir ao espetáculo na próxima segunda-feira (17) ás 20h30. Foram disponibilizados 400 ingressos para uma sessão especial, dedicada para aos doadores.

O Gestor do Hemocentro Santarém, Joaquim Azevedo, essa é uma parceria que agrega diversão e responsabilidade socia. “ É o circo fazendo o seu papel social. Eles chegam na cidade e não só visam o lucro, mas também estão interessados em contribuir com a sociedade, promovendo o bem coletivo. Isso é muito importante”.

Os voluntários precisam seguir os critérios básicos:

· Ter entre 16 e 69 anos, (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal);

· Estar bem alimentado;

· Pesar mais de 50 kg;

· Estar em boas condições de saúde.

No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH), passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar, só precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina Coronavac/Butantã, são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já as demais vacinas basta esperar sete dias após cada dose.

O Hemocentro de Santarém fica na Avenida Frei Vicente, 696, entre as Alameda 30 e 31 (Aeroporto Velho). O atendimento é de segunda a sexta, de 7h às 13h. Contato: (93) 3524-7550.

Foto: Divulgação