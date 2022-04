‘DOC Liberal’: População sofre com o transporte público em Belém ao longo de décadas

O quadro ‘Doc Liberal’ desta quinta-feira (31) relembra a luta da população para conquistar direitos e melhorias do transporte público de Belém.

Nesta semana, o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues realizou reajuste de 11% na tarifa do transporte público da capital, que saiu de R$ 3,60 e foi para R$ 4. O aumento da passagem gerou protestos nas ruas de Belém. Mas este drama que a população vive atualmente não é recente. A luta por melhores condições dos transportes público e tarifas mais justas ocorre há décadas.

O direito à meia passagem foi conquistado há mais de três décadas, com luta estudantil e movimentos sociais pelas ruas de Belém. No final da década de 1980, houve uma série de confrontos entre estudantes e a polícia nas ruas da capital. Ônibus foram invadidos e quebrados. Durante o confronto, estudantes ficaram feridos e alguns foram presos. O governo do estado acabou assinando a lei de concessão de meia passagem aos estudantes. Hoje, todos os estudantes têm o direito do bilhete mais barato.

Os problemas com o transporte público em Belém não se restringem apenas aos passageiros. Quem trabalha para o funcionamento do serviço também enfrenta dificuldades. Protestos de rodoviários ao longo dos anos já chegaram a fechar avenidas da capital. Greves anteriores cobraram melhorias salariais e nas condições de trabalho.

Em 2003, em meio a uma greve dos rodoviários, Belém recebia uma importante partida de futebol. Paysandu e Boca Juniors, da Argentina, se enfrentaram no Mangueirão. Mais de 57 mil torcedores passaram sufoco para chegar ao estádio.

Muitos dos problemas atuais são os mesmos enfrentados há mais de 30 anos. O transporte público caminha a passos lentos para se tornar melhor e atender a população com dignidade.

Fonte: G1 Pará