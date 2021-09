‘Doce vingança’: Mulher se inspira em filme e mata o pai carbonizado

A acusada disse que cometeu o crime após comparar a sua vida com a da personagem

Uma mulher identificada como Cláudia Campos Veiga, de 41 anos, foi presa acusada de matar o pai carbonizado. Ela disse para a polícia que se inspirou no filme “Doce Vingança”, em que a protagonista, vítima de estupro, mata seus abusadores. O crime aconteceu em São Paulo, no último dia 9 de julho. A suspeita estava foragida desde então. As informações são do Portal IG. (Reprodução: Divulgação)

A polícia estava à procura da acusada há dois meses, que foi encontrada no Espírito Santo. Segundo relatos dos investigadores, ela teria ligado para o irmão, dias antes do crime, e comentado sobre o filme. O ex-namorado de Cláudia contou que ela desejava se vingar do pai, Aparecido Omar Veiga, de 65 anos. A acusada falava sobre isso há pelo menos 30 anos, por conta dos abusos sexuais que sofreu durante a juventude.

Principal suspeita do caso, Cláudia teria convidado seu pai, que mora em uma casa de reabilitação, para fazer uma trilha. No local, ela teria ateado fogo no idoso, que morreu carbonizado. Um voluntário da casa de reabilitação teria estranhado a demora e ido atrás deles. Ao ver as chamas, pediu ajuda de outros voluntários para apagar o fogo, e Cláudia não estava mais no local.

Moradores do Espirito Santo, onde ela estava foragida, a reconheceram por fotos divulgadas em redes sociais e a denunciaram para a polícia. Segundo a Polícia Militar, Cláudia se mudava com frequência e pretendia fugir para o Nordeste no dia em que foi presa.