Documentário “Escolas Antirracistas” é mais uma ferramenta de combate ao preconceito racial em Belém

A Prefeitura de Belém acaba de lançar o documentário “Escolas Antirracistas”, que retrata as ações do Projeto Escolas Antirracistas, da Secretaria Municipal de Educação (Semec), como forma de combater o preconceito racial nas escolas da rede municipal de ensino.

O lançamento do “Escolas Antirracistas” se deu em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. Realizado em formato virtual pelo YouTube na noite desta segunda-feira, 20, a proposta é garantir a orientação da educação nacional, que visa combater o racismo na sociedade brasileira, tendo como destaque práticas pedagógicas inovadoras, na perspectiva de construção de ambientes inclusivos e formação permanente dos educadores para tratar com a diversidade étnica-cultural.

Documentário – está baseado nas ações do Projeto Escolas Antirracistas, idealizado em 2021, pela Coordenadoria de Educação para as Relações Étnico-raciais (Coderer), vinculada à Semec. A ideia é apresentar os resultados do trabalho pedagógico realizado em oito escolas piloto, uma por distritos administrativos da cidade de Belém.

“A parceria realizada entre os educadores e educadoras da rede municipal de Belém foi essencial, pois conseguimos construir um novo jeito de trabalhar e valorizar o trabalho da educação antirracista na comunidade escolar”, afirma a coordenadora do Coderer, Sinara Dias.

Segundo Sinara, para o registro das atividades do projeto nas escolas, a Semec firmou convênio com a Rádio Margarida para a produção do documentário. O produtor e roteirista do documentário, Mário Costa, a produção “é uma importante construção para construir, a partir das escolas, uma educação sociedade antirracista”.

Texto: Daryl Hannah

Fonte: Agência Belém/Foto: Daryl Hannah/Ascom Semec