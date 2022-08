Documentário mostra os impactos causados pela Usina do Tucuruí no Pará

A maior hidrelétrica da Amazônia, no sudeste do Pará é tema do documentário ‘Reflexo do lado’, dirigido por Fernando Segtowick, na qual retrata os impactos da usina do Tucuruí. O documentário estreia nesta quinta-feira (11), no Cine Líbero Luxardo, em Belém.

O Doc foi lançado mundialmente na mostra Panorama do Festival de Berlim, em 2020, e foi selecionado para festivais na França, Itália, Irlanda, Estados Unidos, Kosovo e Colômbia. De acordo com a produção, a obra permite que o espectador se transporte para a região amazônica e acompanhe os reflexos causados, tanto na vida dos habitantes, como na transformação permanente da mata ao redor.

Confira os dias de exibição do Documentário

O Reflexo do lago – Cine Líbero Luxardo

11/08: 16h30

16h30 12/08: 18h30

18h30 13/08: 20h* sessão debate após a exibição

20h* sessão debate após a exibição 14/08: 16h30

16h30 15/08: 17h* sessão extra

17h* sessão extra 16/08: 18h30

18h30 17/08: 20h

Foto Reprodução: outraspalavras