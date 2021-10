Documento de Michael Jackson é vendido por mais de R$ 400 mil

Objetos raros e valiosos do cantor Michael Jackson eventualmente são encontrados e colocados a leilão ou vendidos. Este é o caso de um documento específico de viagem do artista e que será agora comercializado no site Moments In Time.

De acordo com informações do TMZ, Michael Jackson perdeu o passaporte dele no início dos anos 1990 e teve que preencher um pedido de substituição. E é justamente este formulário que será vendido agora.

No documento, é possível ver quatro fotos do cantor, semelhantes às tiradas com câmera Polaroid. Além disso, o papel traz detalhes curiosos sobre as informações pessoais do cantor. No campo “ocupação”, por exemplo, Michael Jackson escreveu simplesmente “artista”.

A raridade também contém a assinatura robusta do astro do pop e parece estar em excelente condição. O documento substituto do passaporte do cantor será vendido a US$ 75 mil (aproximadamente R$ 413 mil).

Michael morreu aos 50 anos, em 2009. Ele sofreu uma parada cardíaca após ingestão de alta dosagem dos medicamentos propofol e benzodiazepina. O músico sentiu os sintomas ainda em sua residência, em Holmby Hills, em Los Angeles. Foi socorrido, mas não resistiu.

*Com informações da AE

Foto: Reprodução/ Moments in Time/TMZ

Fonte: Pleno News