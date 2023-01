Documentos e fotografias compõem amostra Povo Cabano com visitação gratuita

O Arquivo Público do Estado abriu ontem (09), a amostra “Povo Cabano”, que traz um recorte de documentos seculares do Arquivo Público do Pará (Apep) e fotos contemporâneas do acervo do Museu do Estado do Pará (MEP) que compõem a exposição onde o público poderá conhecer um pouco da história da Cabanagem, um dos principais movimentos populares do século XIX, no Período Regencial.

Para os visitantes que quiserem conhecer um pouco dessa história, tem até o dia 31 de janeiro, para comparecer na sede do Arquivo Público do Estado, em Belém, e conferir tudo bem de pertinho, a visitação é gratuita. A ação integra o calendário do Preamar Cabano, uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

A amostra é composta por documentos que são fontes históricas, manuscritos do período que mostram povos indígenas, negros libertos e escravizados, ribeirinhos, mulheres e pequenos agricultores que travaram batalhas contra as forças imperiais por melhores condições de vida na Província do Grão-Pará. Além disso, é possível acompanhar imagens do fotógrafo paraense Luiz Braga, que retratou rostos com características próprias de indivíduos amazônicos.

De acordo com o diretor do Arquivo Público, Leonardo Torii, a seleção de acervo proporciona aos visitantes uma experiencia visual única. “A exposição ajuda a compreender e visualizar os rostos que lutaram na Cabanagem. A exposição tem esse traço de unir o passado e o presente, arte e documentação histórica”, destacou.

Serviço:

Exposição “Povo Cabano”.

Período: de 09 a 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira

Horário: das 08 às 15 h, na sede do Arquivo Público do Pará – Travessa Campos Sales, nº 273, bairro da Campina. Entrada gratuita.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira