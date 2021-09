‘Doença da urina Preta’ | SESPA acompanha região de divisa com o Amazonas e orienta população

Rabdomiólise ou ‘doença da urina Preta’ é uma doença rara e pouco conhecida caracterizada principalmente por escurecer a urina dos pacientes, tornando-a da cor de café. A enfermidade é causada por alguma toxina biológica termoestável (ou seja, que não é destruída pelo processo normal de cozedura) presente em peixes de água doce e crustáceos. A substância não altera o sabor ou a cor do alimento, o que facilita a contaminação.

Os sintomas ocorrem de forma repentina e causa ruptura das células musculares. A síndrome pode evoluir rapidamente: os primeiros sintomas surgem entre duas a 24 horas após o consumo de peixe.

No estado do Pará nenhum caso foi notificado até o momento, ou seja, não há registro da doença no Estado. A Sespa “ressalta que está fazendo o monitoramento da situação em todo o estado, principalmente na região de fronteira e a elaboração de notas informativas sobre a doença para as unidades de saúde”, diz em nota.

Município de Oriximiná no oeste do Pará emite alerta

Com isso, a Diretoria de Vigilância em Saúde, através da Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Oriximiná, município localizado na região oeste do Pará, emitiu um alerta sobre os casos de síndrome de Haff ou Rabdomiólise, doença da urina preta com ocorrência no Estado do Amazonas, que faz divisa com o município. “Em casos suspeitos, estabelecer vigilância, evitar uso de antibióticos e em casos de manifestações clínicas compatíveis procurar atendimento médico para avaliação.” ressaltou.

‘Doença da urina preta já afeta 54 pessoas no Amazonas

A 176 quilômetros de Manaus, a cidade de Itacoatiara chamou a atenção das autoridades sanitárias do Amazonas nos últimos dias. Desde 22 de agosto, dezenas de moradores do local apresentam um quadro chamado rabdomiólise, marcado pela destruição das fibras que compõem os músculos do corpo.

Um dos casos os familiares de um homem disseram que o paciente teria se alimentado com tambaqui. O homem apresentou sintomas da síndrome e procurou uma unidade de saúde do município.

Nesta quinta-feira (02/09) permanecem internados 9 (adultos) em Itacoatiara, 02 (adultos) em Manaus e 03 (adultos) em Parintins e um (adulto) em Manacapuru. Os pacientes internados estão clinicamente estáveis.

Dos 54 casos, 36 são em Itacoatiara (sendo um óbito), quatro em Silves, quatro de Borba, três em Manaus, três em Parintins, um em Caapiranga, um em Autazes, um em Maués e um em Manacapuru.

Na presença de qualquer um dos sintomas

Especialmente o escurecimento da urina, é importante que a pessoa consulte um clínico geral para que seja feita a avaliação dos sinais e a realização de exames para confirmar o diagnóstico.

Texto: Lia Corpes