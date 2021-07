Doença misteriosa nos EUA está cegando e matando pássaros

Autoridades ambientais dos Estados Unidos estão intrigadas com o surgimento de uma misteriosa doença que está atingindo os olhos de pássaros e pode levar à morte. Oficiais da vida selvagem orientaram que as pessoas parem de alimentar os animais até que seja descoberta a causa do surto.

O Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos declarou que ainda não tem certeza do que está causando a doença. Relatos começaram a surgir ainda em maio, quando funcionários em parques em Washington, D.C., Virgínia, Maryland e Virgínia Ocidental foram informados dos primeiros casos de aves doentes.

– Foram relatadas aves doentes em todo o Norte e Noroeste da Virgínia, Sul de Maryland, Nordeste da Virgínia Ocidental e no Distrito de Columbia. Há relatos esporádicos de estados vizinhos, mas a grande maioria dos relatos vem do Distrito de Columbia, Maryland e Virgínia – detalhou o Departamento de Recursos de Vida Selvagem da Virgínia.

Pesquisadores apontam que os sintomas mais comuns são os olhos inchados e problemas de equilíbrio, o que sugere que as aves possam ter desenvolvido problemas neurológicos. O Departamento de Recursos Naturais da Virgínia contabilizou pelo menos 325 aves doentes ou mortas.

Amostras de tecidos ainda estão em análise, mas já se sabe que os animais estão sendo afetados por diversas bactérias do tipo micoplasma. O perigo, apontam os especialistas, é que a doença pode se espalhar na mesma proporção em que os pássaros se locomovem.

Não há evidências de que a doença possa ser transmita a humanos, mas as autoridades aconselharam a não manusear as aves.

