Doença rara deixa menino com língua amarela e urina escura

Um menino canadense de 12 anos foi levado para um hospital canadense após apresentar sintomas como urina escurecida e língua em um tom amarelo intenso por vários dias. Depois de uma série de exames no Hospital for Sick Children, em Toronto, os médicos diagnosticaram o paciente com uma doença autoimune grave e rara. As informações são do The New England Journal of Medicine.

Os profissionais da saúde apontaram que o garoto sofria um tipo de icterícia, doença que leva ao amarelamento da pele e dos olhos. Os médicos se surpreenderam, porém, ao constatarem que a condição de saúde foi desencadeada pelo vírus Epstein–Barr, da família da herpes.

Apesar de ser comum nos seres humanos, o vírus acabou por provocar naquele paciente uma infecção autoimune que levou o sistema imunológico da criança a reconhecer seus glóbulos vermelhos como corpos estranhos.

O ataque às hemácias, por sua vez, gerou o acúmulo de bilirrubina, substância amarelada encontrada na bile, que permanece no plasma sanguíneo até ser eliminada na urina. A falta de liberação deste composto do sangue causou o aspecto amarelado observado na pele e na língua da criança.

Para se recuperar, o menino precisou receber transfusões de sangue e fazer uso de esteroides orais por sete semanas, a fim de evitar que o sistema imune continuasse atacando as próprias células. O paciente respondeu bem ao tratamento, recuperou-se e já se encontra em casa.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução | /The New England Journal of Medicine