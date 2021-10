Dois acidentes de trânsito deixam quatro pessoas feridas na mesma noite

Condutores foram detidos e apresentados na 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba

Dois acidentes de trânsito foram registrados na noite do último domingo (3), em Itaituba, sudoeste do Pará. No total, quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da cidade. Nas duas ocorrências, os motoristas foram detidos e apresentados na 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde os casos foram registrados.

Segundo informações publicadas pelo portal Giro, o primeiro acidente aconteceu na entrada do Residencial Viva Itaituba, no quilômetro 6 da rodovia BR-230 (Transamazônica). A polícia informou que um taxista teria tentado fazer uma ultrapassagem quando atingiu um motociclista. A vítima sofreu um corte na cabeça e foi socorrida para o Hospital Regional do Tapajós (HRT).

O condutor do automóvel foi conduzido à delegacia e, após realização do procedimento, foi arbitrada fiança no valor de quatro salários mínimos, cerca de R$ 4.400. Após efetuar o pagamento, o motorista foi solto e vai responder ao processo em liberdade.

Já o segundo acidente aconteceu na 12ª rua do bairro Floresta, quando um carro particular teria atropelado três pessoas que estavam em uma motocicleta Honda Bros. Testemunhas relataram que o motorista apresentava sintomas de embriaguez. Ele foi levado para a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. As vítimas foram socorridas por ambulâncias.

