Dois acidentes foram registrados na PA-150 na noite de ontem (30), uma pessoa morreu

A noite de domingo (30) foram registrados dois acidentes graves na PA-150, entre os municípios de Goianésia do Pará e Jacundá. Infelizmente, uma pessoa morreu e outras ficaram ferimentos leves.

No primeiro acidente, um Fiat Palio e uma caminhonete se chocaram na saída de Jacundá. O motorista do Fiat morreu após o impacto entre os veículos. Os ocupantes do outro carro saíram sem grandes ferimentos.

Imagens, feitas por outros motoristas, mostram a proporção da colisão. Os dois carros ficaram praticamente destruídos.

No outro acidente, registrado na rodovia PA-150 na noite de ontem, o motorista de um caminhão que transportava botijão de gás escapou por pouco, depois que ele perdeu o controle e colidiu contra um poste às margens da rodovia.

O caminhão pegou fogo e diversas explosões foram registras. As chamas podiam ser vistas de longe.

O Batalhão Rodoviário foi acionado e ajudou a manter o trânsito organizado no local dos dois acidentes.

Fonte: Portal Tailândia