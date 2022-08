Dois adolescentes e uma criança morrem em naufrágio no AM

Três pessoas morreram após um barco naufragar na madrugada deste sábado (20), no município de Nhamundá, localizado a 382 quilômetros de Manaus, no Amazonas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um casal de adolescentes, identificados como Paulo Eduardo e Naiana Reis, e uma criança, identificada como Isabela Silva, são as vítimas do acidente.

O acidente ocorreu por volta das 3h30, no rio Paraná, afluente do rio Nhamundá, na zona rural do município. Ainda não há informações oficiais sobre a quantidade de passageiros que estavam à bordo da embarcação no momento do naufrágio.

O tenente Geandro Oliveira, do Corpo de Bombeiros do Amazonas, afirmou que não há relatos de desaparecidos. Entretanto, uma equipe de mergulhadores foi acionada para eventuais trabalhos de buscas.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que será instaurado um inquérito para apurar circunstâncias e possíveis responsáveis pelo acidente.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação